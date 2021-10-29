Суд утвердил мировое соглашение между Тиньковым и Минюстом США

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Окружной суд Северной Калифорнии утвердил мировое соглашение между бизнесменом Олегом Тиньковым и министерством юстиции США на $509 млн, пишет "РБК".

Тиньков в течение одного года будет находиться под надзором. Реальный срок неприемлем ввиду состояния здоровья бизнесмена, отмечает издание со ссылкой на судью.

"Последние два года были очень сложными для меня и моей семьи. Поэтому для меня особенно важно, что эта история теперь осталась позади. Я крайне благодарен, что нам удалось достичь гуманного урегулирования вопроса с властями США, и сожалею о случившемся. Все это время меня всецело поддерживает моя семья и друзья, и я безмерно благодарен за такую важную для меня поддержку", - передал "Интерфаксу" заявление Тинькова его представитель.

Ранее Минюст США сообщил, что бизнесмен Олег Тиньков в рамках урегулирования налоговых претензий заплатит не менее $506,8 млн. Эта сумма включает неуплаченные Тиньковым в 2013 году налоги ($248,5 млн), что с учетом процентов и штрафов возрастает до $448,96 млн, а также другие обнаружившиеся налоговые обязательства бизнесмена перед США. Тиньков признал себя виновным в подаче заведомо ложной налоговой декларации.

Для выплаты штрафа в рамках урегулирования налоговых претензий бизнесмену не понадобится дополнительно продавать акции TCS Group, заявил ранее представитель группы.

Согласно условиям мирового соглашения с Минюстом США, Тинькову должны были зачесть как отбытый тюремный срок время, проведенное под арестом в Великобритании. Предполагалось, что бизнесмен также будет находиться под надзором в течение года и заплатит штраф в $250 тыс.

О претензиях налоговой службы США (IRS) к Тинькову стало известно в феврале 2020 года, позже он был арестован в Лондоне. Американский Минюст тогда сообщил, что бизнесмену по предъявленным двум обвинениям грозит суммарно до шести лет тюремного заключения, сумма возможных денежных штрафов не называлась. Власти США обвиняют россиянина в уклонении от уплаты налогов и сокрытии подлинных доходов.

В марте 2020 года Тиньков сообщил о постановке ему диагноза "острая форма лейкемии". Бизнесмен сейчас проходит лечение в Великобритании.

Тиньков получил американское гражданство в 1996 году. С того времени и до 2013 года он подавал налоговые декларации в США, отмечал ранее американский Минюст. В октябре 2013 года основанный бизнесменом ТКС банк (сейчас Тинькофф банк, входит в TCS Group) провел IPO на Лондонской фондовой бирже. Тиньков в рамках продажи небольшого пакета акций получил $192 млн, справедливая стоимость его активов после IPO превысила $1,1 млрд. Через три дня после IPO Тиньков обратился в посольство США в Москве за отказом от американского гражданства, отмечает Минюст. В рамках этого процесса бизнесмен указал, что чистая стоимость его активов составляет всего $300 тыс., а в налоговой декларации за 2013 год сообщил о доходе всего в $205,3 тыс., подчеркивает ведомство.

Ранее сообщалось, что на урегулирование "юридических проблем" Тиньков может направить часть вырученных от размещения акций TCS Group средств. Rigi Trust, подконтрольный Тинькову и его семье, в конце 2020 года разместил глобальные депозитарные расписки TCS Group на $325 млн. Помимо разрешения юридических вопросов, средства от SPO предполагалось также направить на создание нового благотворительного фонда.

Траст семьи Тинькова с долей в 35,1% является основным акционером TCS Group (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования").