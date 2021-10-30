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Тиньков заплатил $509 млн по налоговым претензиям США

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Бизнесмен Олег Тиньков, признанный виновным в подаче ложной декларации о налогах в США, заплатил почти $509 млн в рамках этого дела, проведет один год под надзором, говорится в сообщении Минюста США.

Эта сумма более, чем вдвое превышает невыплаченные Тиньковым налоги при отказе от американского гражданства, а также учитывает около $100 млн штрафа "за мошенничество". "Тиньков был дополнительно оштрафован на $250 тысяч, что является максимумом, предусмотренным законом, и приговорен к отбыванию срока в один год под надзором", - отмечается в сообщении американского Минюста.

Обвинение Тинькову в умышленной подаче ложной налоговой декларации было предъявлено в сентябре 2019 года, он был арестован по этому делу в феврале 2020 года в Великобритании. США требовали экстрадиции Тинькова, но он обжаловал это решение по медицинским показаниям, отмечает Минюст США.

Ранее Минюст США сообщил, что Тиньков в рамках урегулирования налоговых претензий заплатит не менее $506,8 млн. Эта сумма включает неуплаченные Тиньковым в 2013 году налоги ($248,5 млн), что с учетом процентов и штрафов возрастает до $448,96 млн, а также другие обнаружившиеся налоговые обязательства бизнесмена перед США. Тиньков признал себя виновным в подаче заведомо ложной налоговой декларации.

Тиньков заключил мировое соглашение с Минюстом США. Согласно ему, бизнесмену должны были зачесть как отбытый тюремный срок время, проведенное под арестом в Великобритании.

Для выплаты штрафа в рамках урегулирования налоговых претензий бизнесмену не понадобится дополнительно продавать акции TCS Group, заявил ранее представитель группы.

О претензиях налоговой службы США (IRS) к Тинькову стало известно в феврале 2020 года, позже он был арестован в Лондоне. Американский Минюст тогда сообщил, что бизнесмену по предъявленным двум обвинениям грозит суммарно до шести лет тюремного заключения, сумма возможных денежных штрафов не называлась. Власти США обвиняют россиянина в уклонении от уплаты налогов и сокрытии подлинных доходов.

В марте 2020 года Тиньков сообщил о постановке ему диагноза "острая форма лейкемии". Бизнесмен сейчас проходит лечение в Великобритании.

Тиньков получил американское гражданство в 1996 году. С того времени и до 2013 года он подавал налоговые декларации в США, отмечал ранее американский Минюст. В октябре 2013 года основанный бизнесменом ТКС банк (сейчас Тинькофф банк, входит в TCS Group) провел IPO на Лондонской фондовой бирже. Тиньков в рамках продажи небольшого пакета акций получил $192 млн, справедливая стоимость его активов после IPO превысила $1,1 млрд. Через три дня после IPO Тиньков обратился в посольство США в Москве за отказом от американского гражданства, отмечал Минюст. В рамках этого процесса бизнесмен указал, что чистая стоимость его активов составляет всего $300 тысяч, а в налоговой декларации за 2013 году сообщил о доходе всего в $205,3 тысяч.

Ранее сообщалось, что на урегулирование "юридических проблем" Тиньков мог направить часть вырученных от размещения акций TCS Group средств. Rigi Trust, подконтрольный Тинькову и его семье, в конце 2020 года разместил глобальные депозитарные расписки TCS Group на $325 млн. Помимо разрешения юридических вопросов, средства от SPO предполагалось также направить на создание нового благотворительного фонда.

Траст семьи Тинькова с долей в 35,1% является основным акционером TCS Group (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования").

США Олег Тиньков ТКС банк Тинькофф банк TCS Group

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