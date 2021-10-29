Саудовская Аравия потребовала от посла Ливана покинуть страну

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Власти Саудовской Аравии в пятницу отозвали своего посла из Ливана для консультаций, сообщает газета Saudi Gazette. В то же время Саудовская Аравия дала 48 часов послу Ливана для того, чтобы он покинул королевство.

Кроме того, как отмечает газета, саудовские власти запретили весь импорт товаров из Ливана.

Агентство Associated Press со своей стороны указывает, что такое решение со стороны Саудовской Аравии последовало после того, как в соцсетях появилось видео, на котором министр информации Ливана Джордж Кордахи назвал войну в Йемене "агрессией со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ". При этом эти заявления он сделал до того, как в сентябре был назначен на этот пост.