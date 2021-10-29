Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Саудовская Аравия потребовала от посла Ливана покинуть страну

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Власти Саудовской Аравии в пятницу отозвали своего посла из Ливана для консультаций, сообщает газета Saudi Gazette. В то же время Саудовская Аравия дала 48 часов послу Ливана для того, чтобы он покинул королевство.

Кроме того, как отмечает газета, саудовские власти запретили весь импорт товаров из Ливана.

Агентство Associated Press со своей стороны указывает, что такое решение со стороны Саудовской Аравии последовало после того, как в соцсетях появилось видео, на котором министр информации Ливана Джордж Кордахи назвал войну в Йемене "агрессией со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ". При этом эти заявления он сделал до того, как в сентябре был назначен на этот пост.

Саудовская Аравия Ливан

Новости

Илон Маск заявил о планах открыть университет технологий и наук в Техасе

Илон Маск заявил о планах открыть университет технологий и наук в Техасе
Пандемия коронавируса

Разведка США сочла, что коронавирус не был разработан как биологическое оружие

США по итогам расследования подтвердили рыночный статус экономики РФ

Парламент Польши одобрил проект строительства стены на границе с Белоруссией

Парламент Польши одобрил проект строительства стены на границе с Белоруссией

Microsoft обогнала по капитализации Apple впервые за год

Microsoft обогнала по капитализации Apple впервые за год

Brent подешевела до $84,12 за баррель

Exxon в III квартале вернулась к прибыли

Exxon в III квартале вернулась к прибыли

Ливан официально запросил у РФ снимки, сделанные в день взрыва в порту Бейрута

Ливан официально запросил у РФ снимки, сделанные в день взрыва в порту Бейрута

Молдавия объявила тендер на закупку за четыре дня 12 млн куб. м газа

Молдавия объявила тендер на закупку за четыре дня 12 млн куб. м газа

Путин 30-31 октября примет участие в саммите G20 в формате видеоконференции

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });