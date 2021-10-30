Власти Кувейта потребовали от поверенного в делах Ливана покинуть страну

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Власти Кувейта распорядились, чтобы поверенный в делах Ливана в течение 48 часов выехал из эмирата, сообщает телеканал Al Arabiya.

Кувейт также принял решение отозвать посла из Бейрута.

Накануне стало известно об аналогичных шагах Саудовской Аравии и Бахрейна в отношении Ливана. Как сообщило издание Saudi Gazette, саудовские власти запретили весь импорт товаров из Ливана.

Агентство Associated Press сообщило, что решение Эр-Рияда последовало после того, как в соцсетях появилась видеозапись заявления министра информации Ливана Джорджа Кордахи, который назвал войну в Йемене "агрессией со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ".