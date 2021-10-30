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Власти Кувейта потребовали от поверенного в делах Ливана покинуть страну

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Власти Кувейта распорядились, чтобы поверенный в делах Ливана в течение 48 часов выехал из эмирата, сообщает телеканал Al Arabiya.

Кувейт также принял решение отозвать посла из Бейрута.

Накануне стало известно об аналогичных шагах Саудовской Аравии и Бахрейна в отношении Ливана. Как сообщило издание Saudi Gazette, саудовские власти запретили весь импорт товаров из Ливана.

Агентство Associated Press сообщило, что решение Эр-Рияда последовало после того, как в соцсетях появилась видеозапись заявления министра информации Ливана Джорджа Кордахи, который назвал войну в Йемене "агрессией со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ".

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.

Ливан Кувейт Йемен

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