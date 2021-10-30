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Заместитель генсека ООН призвал страны G20 предотвратить голод в Афганистане

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс обратился к лидерам стран G20 с просьбой предотвратить массовый голод в Афганистане. Об этом сообщает Associated Press.

Гриффитс указал, что экономика страны разрушается, при этом половина ее населения может остаться без необходимого количества продовольствия, особенно в зимних условиях. Он также отметил, что половина афганских детей в возрасте до пяти лет подвержена риску острого недоедания, при этом в каждой провинции Афганистана выявили вспышку кори.

Захваченный талибами Афганистан

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) снабжает продуктами 4 млн афганцев, но, по прогнозам организации, такая помощь понадобится 12 млн жителям страны, добавил Гриффитс.

Он обратился к тем государствам, которые приостановили оказание помощи Афганистану после прихода к власти движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация), с просьбой оказать стране гуманитарную помощь. В их число, в частности, входят США и европейские страны. При этом заместитель генерального секретаря ООН отметил, что Евросоюз уже выделил около 100 млн евро.

Гриффитс указал, что если афганцы не получат помощь, то это приведет к увеличению потока беженцев и усилит террористическую угрозу.

На этой неделе ВПП призвала выделить $200 млн на финансирование своих программ до конца этого года. В сентябре участники международной конференции ООН в Женеве пообещали выделить на помощь Афганистану более $1,2 млрд.

Ранее в ООН указали, что истощение и голодная смерть грозят почти 23 миллионам жителей Афганистана.

ООН Афганистан Мартин Гриффитс

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