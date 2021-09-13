Франция выделит 100 млн евро на гуманитарную помощь Афганистану

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Франция намерена выделить 100 млн евро на оказание гуманитарной помощи Афганистану, главным образом, через программы ООН, сообщил в понедельник глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

"Афганистан нуждается в срочной гуманитарной помощи", - сказал Ле Дриан, выступая на международной конференции по вопросам помощи Афганистану, которая проходит в Женеве.

"Франция внесет свой вклад в эти международные усилия, выделив 100 млн евро", - отметил он.