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Киргизия купит российские разведывательные беспилотники "Орлан"

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Киргизия приобретает российские разведывательные беспилотники "Орлан 10Е", контракт подписан на встрече вице-премьера страны Камчыбека Ташиева с главой Рособоронэкспорта Александром Михеевым, сообщила в субботу пресс-служба киргизского Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

Беспилотники закупают для киргизских пограничников.

Также стороны договорились о приобретении киргизской стороной у АО "Рособоронэкспорт" вертолета Ми-17В-5, о ремонте вертолетов Ми-8 МТВ, поставке запасных частей и ремонте агрегатов к ним.

На прошлой неделе Ташиев сообщил о планах купить у Турции ударные беспилотники Bayraktar, а у России - разведывательные беспилотники "Орлан 10Е". Киргизские военнослужащие уже проходят обучение в Турции.

Ранее Bayraktar TB2 закупил и применял Азербайджан во время конфликта в Нагорном Карабахе. В сентябре беспилотники Bayraktar демонстрировались в Ашхабаде на параде по случаю 30-летия Туркмении.

26 октября украинские военные заявили, что впервые применили Bayraktar в районе операции в Донбассе.

Киргизия Орлан

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