Путин заявил, что на вооружении РФ находится свыше 2 тыс. беспилотников

Беспилотная авиационная система RHV-35 на выставке "HeliRussia" Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - На вооружении России на данный момент числится свыше 2 тысяч беспилотных летательных аппаратов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нужно и дальше над ними (беспилотниками - ИФ) работать, работать также напряженно, как это было в последнее время. Имею в виду, в том числе применение искусственного интеллекта и самых современных достижений техники, науки", - сказал Путин в ходе совещания с руководством Минобороны и предприятиями ОПК во вторник.

Он отметил, что в этой работе следует опираться на опыт России в применении данных летательных аппаратов.

Президент также заявил, что российские военные научились эффективно отражать атаки беспилотников.

"Мы очень хорошо знаем, как она (беспилотная авиация - ИФ) себя зарекомендовала в вооруженных конфликтах последних лет, насколько эффективна и насколько может быть опасна для нас, имея в виду то, что мы наблюдали в Сирии - атаки террористов с помощью беспилотных аппаратов", - сказал он.

"Мы научились отражать эти атаки и делаем это достаточно эффективно", - отметил Путин.