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Северное сияние будет видно в США и Европе после мощной солнечной вспышки

Северное сияние будет видно в США и Европе после мощной солнечной вспышки
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В четверг произошла крупная вспышка на Солнце, которая достигла Земли в субботу, что привело к сильной геомагнитной буре и усилила эффект северного сияния, которое будет видно в США и Европе в субботу и воскресенье, сообщает CNN.

Вспышка также вызвала отключение высокочастотного радио в некоторых частях Южной Америки, пишет Associated Press.

По прогнозу Аляскинского Университета в Фэрбенксе северное сияние при хорошей погоде можно увидеть от Портленда (штат Орегон) до Нью-Йорка. Оно также может быть видно в Карсон-Сити (штат Невада), Оклахома-Сити и Роли (штат Северная Каролина). В Европе при хороших погодных условиях, северное сияние может быть видно в Норвегии, Швеции, Финляндии, на юге Шотландии и в России.

В четверг, 28 октября, на Солнце произошла вспышка максимального класса Х1.0, сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН. В 18:17 (по Москве) начался процесс сильного рентгеновского излучения Солнца. Он продолжался 31 минуту.

США Европа

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