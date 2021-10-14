Китай запустил на орбиту аппарат для исследования солнечной активности

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Китай успешно запустил спутниковую платформу для исследования солнечной активности Chinese Н-alpha Solar Explorer (CHASE) на солнечно-синхронную орбиту Земли. Об этом сообщила в четверг Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

"14 октября в 18:51 (13:51 по Москве - ИФ) ракета-носитель "Чанчжэн-2D" была запущена со стартовой площадки космодрома Тайюань. (...) Спутники были отправлены на заданную орбиту, и миссия по запуску признана успешной", - сообщили в CASC.

Помимо CHASE в состав выведенной на орбиту полезной нагрузки вошли еще 10 спутников.

Аппарат для наблюдения за солнечными явлениями CHASE был разработан Нанкинским университетом при поддержке Шанхайской академии технологий космических полетов и Чаньчунского института оптики, точной механики и физики. С его помощью Китай сможет первым в мире получать спектральные изображения Солнца в диапазоне H-alpha.

Благодаря полученным данным, Китай сможет анализировать изменения в атмосфере Земли во время солнечных вспышек и предупреждать возможные последствия "выбросов" солнечной энергии. Также специалисты смогут исследовать появление и эволюцию магнитных полей небесных тел, а также то, как распространяются и ускоряются частицы высоких энергий.

Китай обладает наземной сетью мониторинга солнечной активности, однако из-из ряда недостатков – невозможности проводить исследования во время пасмурной погоды и помех в работе вследствие различных атмосферных явлений, возникла необходимость в выводе подобного аппарата на орбиту.