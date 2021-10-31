Компания American Airlines отменила сотни рейсов

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Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - American Airlines отменила более 1000 рейсов с пятницы, в сбоях она обвинила кадровые проблемы и погодные условия, передает NBC News.

В субботу American отменила почти 460 рейсов, или 17% от своего основного расписания, согласно сайту отслеживания рейсов FlightAware. Базирующаяся в Далласе авиакомпания Southwest Airlines сократила 86 рейсов, или 2% от своих субботних рейсов.

Компания American отменила еще 285 рейсов, или 10% от своего расписания, запланированного на воскресенье, в дополнение к 340 отменам в пятницу.

Исполнительный директор American Airlines Дэвид Сеймур заявил в субботу, что отмены рейсов начались из-за сильных порывов ветра в четверг, которые сократили пропускную способность в международном аэропорту Далласа Форт-Уэрта, и что членов экипажа не оказались на своих местах перед отправкой рейсов.