Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Роспотребнадзор поможет отравившимся в Египте россиянам подать иски к отелю

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Специалисты Роспотребнадзора готовы оказать юридическую помощь 40 российским туристам, пострадавшим от отравления в отеле в египетской Хургаде, сообщила в воскресенье пресс-служба ведомства.

Отмечается, что юридическая поддержка касается подачи претензий и коллективных исков.

Как уточнили в пресс-службе, направить обращение люди могут через форму на сайте Роспотребнадзора.

В Роспотребнадзоре добавили, что в Египет по линии МИД направлены запросы по ситуации.

"Среди туристов, отравившихся в гостинице, 17 человек - наши клиенты, которые обратились за медицинской помощью. Случай страховой, держим ситуацию на контроле", - сообщила "Интерфакс" в свою очередь исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева.

По ее словам, кто-то из россиян находится в клинике, кому-то из них медпомощь не понадобилась, но пациентов в тяжелом состоянии нет.

40 российских туристов с пищевым отправлением были госпитализированы из отеля в Хургаде. В воскресенье Минтуризма Египта закрыло отель.

Пятизвездочный отель AMC Royal Hotel & Spa - один из популярных у российских туристов отелей Хургады. Судя по отзывам на сервисе Tripadvisor, туристы оценивают его на 4,5 балла из 5. Стоимость отдыха начинается от 37 тыс. за двоих на неделю.

Египет Хургада Роспотребнадзор

Новости

Грузинская оппозиция призвала своих сторонников выйти на митинг в Тбилиси

ЦИК Грузии объявил состоявшимся второй тур местных выборов

Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 246,4 млн

Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 246,4 млн

Что случилось этой ночью: воскресенье, 31 октября

Представитель оппозиции победил в одном из 20 муниципалитетов на выборах в Грузии

Компания American Airlines отменила сотни рейсов

Компания American Airlines отменила сотни рейсов

Хакеры похитили данные известных клиентов ювелирного дома Graff Diamonds

Хакеры похитили данные известных клиентов ювелирного дома Graff Diamonds

Северное сияние будет видно в США и Европе после мощной солнечной вспышки

Северное сияние будет видно в США и Европе после мощной солнечной вспышки

В пяти городах Грузии на выборах мэров предварительно побеждают кандидаты от правящей партии

Алек Болдуин впервые публично прокомментировал трагедию на съемках

Алек Болдуин впервые публично прокомментировал трагедию на съемках
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });