Роспотребнадзор поможет отравившимся в Египте россиянам подать иски к отелю

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Специалисты Роспотребнадзора готовы оказать юридическую помощь 40 российским туристам, пострадавшим от отравления в отеле в египетской Хургаде, сообщила в воскресенье пресс-служба ведомства.

Отмечается, что юридическая поддержка касается подачи претензий и коллективных исков.

Как уточнили в пресс-службе, направить обращение люди могут через форму на сайте Роспотребнадзора.

В Роспотребнадзоре добавили, что в Египет по линии МИД направлены запросы по ситуации.

"Среди туристов, отравившихся в гостинице, 17 человек - наши клиенты, которые обратились за медицинской помощью. Случай страховой, держим ситуацию на контроле", - сообщила "Интерфакс" в свою очередь исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева.

По ее словам, кто-то из россиян находится в клинике, кому-то из них медпомощь не понадобилась, но пациентов в тяжелом состоянии нет.

40 российских туристов с пищевым отправлением были госпитализированы из отеля в Хургаде. В воскресенье Минтуризма Египта закрыло отель.

Пятизвездочный отель AMC Royal Hotel & Spa - один из популярных у российских туристов отелей Хургады. Судя по отзывам на сервисе Tripadvisor, туристы оценивают его на 4,5 балла из 5. Стоимость отдыха начинается от 37 тыс. за двоих на неделю.