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Россиян переселят из отеля в Египте, где отравились соотечественники

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Российских туристов переселяют из отеля AMC Royal Hotel & Spa 5* в Хургаде, в котором отравилась группа россиян, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе туроператора "Интурист".

"Туристы, находящиеся в отеле по линии "Интуриста", оперативно перемещаются в другие средства размещения. Продажи туров в этот отель приостановлены. Туристам, которые уже приобрели туры именно в этот отель на ближайшие заезды, будет предложено альтернативное размещение", - рассказали в компании.

Отмечается, что все отравившиеся клиенты туроператора находятся в удовлетворительном состоянии.

40 российских туристов с пищевым отправлением были госпитализированы из отеля AMC Royal Hotel & Spa 5*в Хургаде. В воскресенье Минтуризма Египта закрыло отель.

В свою очередь, Роспотребнадзор пообещал помочь отравившимся в Египте россиянам подать иски к отелю. Также ведомство направило в Египет запросы по ситуации по линии МИД.

Египет Хургада

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