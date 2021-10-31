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Макрон на G20 упрекнул США за выход из Парижского соглашения при Трампе

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье на пресс-конференции по итогам встречи "Группы двадцати" в Риме предложил обратить внимание на события четырехлетней давности, когда США заявили о выходе из Парижского соглашения.

"Я слышу все эти алармистские речи и беспокоюсь сам. Но я хотел бы, чтобы мы взглянули на ситуацию, в которой мы находились четыре года назад - четыре года назад США заявили о том, что покидают Парижское соглашение", - сказал он.

1 июня 2017 занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает участие в Парижском соглашении 2015 года. При этом он отметил, что страна "открыта для переговоров". Во время предвыборной кампании Трамп обещал отказаться от соглашения, заявляя, что выход поможет американским компаниям и работникам, особенно занятым в добыче полезных ископаемых.

Джо Байден, одержавший победу над Трампом на президентских выборах в 2020 году, в день инаугурации 20 января 2021 года подписал указ о возвращении США в список стран-участниц Парижского соглашения. Он вступил в силу 19 февраля 2021 года.

G20 Франция США Эммануэль Макрон Дональд Трамп

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