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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

G20 подтвердила приверженность цели Парижского соглашения по климату

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Участники встречи "группы двадцати" по итогам двухдневной встречи достигли соглашения об ограничении глобального потепления на уровне полутора градусов Цельсия, однако признали, что достижение этой цели потребует значительных и эффективных мер всего мирового сообщества.

"Мы по-прежнему привержены цели Парижского соглашения - удерживать рост средней температуры в мире на уровне значительно ниже двух градусов Цельсия и продолжать предпринимать усилия по ограничению его на полтора градуса Цельсия выше доиндустриального уровня", - говорится в итоговом коммюнике встречи G20.

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"Мы признаем, что последствия изменения климата при (росте - ИФ) на полтора градуса Цельсия намного ниже, чем при двух градусах, - отмечается в документе. - Сдерживание роста температуры на уровне полутора градусов потребует значительных и эффективных действий и приверженности со стороны всех стран".

В коммюнике также говорится, что в случае необходимости нынешние национальные планы по сдерживанию выбросов парниковых газов должны быть пересмотрены в сторону ужесточения.

Кроме того, как отмечено в документе, страны G20 обязуются прекратить финансирование зарубежных проектов по выработке электроэнергии при помощи угля. При этом страны, как сообщают мировые СМИ, не зафиксировали дату, к которой они сами готовы отказаться от получения электричества, используя угля. В тексте лишь указывается, что это следует сделать "как можно быстрее".

Встреча G20 проходит в Риме 30-31 октября.

Парижское соглашение по климату - международный договор, принятый в 2015 году, основной задачей которого является удержание прироста глобальной средней температуры ниже 2 градусов по Цельсию и стремление ограничить до 1,5 градуса по Цельсию.

Рим G20

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