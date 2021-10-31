Напавший на пассажиров метро Токио заявил, что хотел быть приговоренным к смерти

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Мужчина, который 31 октября напал с ножом на пассажиров и устроил пожар в токийском метро, признался полицейским, что "хотел убить людей и получить смертный приговор", сообщает агентство Kyodo.

Как отмечается, нападавший был задержан на месте преступления, он не сопротивлялся. Мужчина представился как Киота Хаттори, ему 24 года. Во время нападения, по данным Kyodo, он был в маскарадном костюме.

По словам очевидцев, мужчина во время нападения размахивал кухонным ножом, в другой руке у него была пластиковая бутылка. Агентство уточняет, что сначала Хаттори напал с ножом на пожилого мужчину в восьмом вагоне, а после переместился в шестой вагон, где он устроил пожар. Хаттори позднее заявил, что разлил и поджег жидкость для зажигалок.

Количество пострадавших, по уточненным данным, достигло 17 человек. Серьезно пострадал пожилой мужчина, после удара ножом в грудь он находится в критическом состоянии. У остальных 16 пострадавших легкие травмы, отравление дымом.

По данным полиции, Хаттори упомянул об августовском инциденте в пригородном поезде Odakyu Electric Railway в Токио. Тогда мужчина ранил ножом десять пассажиров на фоне усиленных мер безопасности во время Олимпийских игр в Токио, напоминает Kyodo.