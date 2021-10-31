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Напавший на пассажиров метро Токио заявил, что хотел быть приговоренным к смерти

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Мужчина, который 31 октября напал с ножом на пассажиров и устроил пожар в токийском метро, признался полицейским, что "хотел убить людей и получить смертный приговор", сообщает агентство Kyodo.

В миреМужчина напал на пассажиров метро в пригороде ТокиоЧитать подробнее

Как отмечается, нападавший был задержан на месте преступления, он не сопротивлялся. Мужчина представился как Киота Хаттори, ему 24 года. Во время нападения, по данным Kyodo, он был в маскарадном костюме.

По словам очевидцев, мужчина во время нападения размахивал кухонным ножом, в другой руке у него была пластиковая бутылка. Агентство уточняет, что сначала Хаттори напал с ножом на пожилого мужчину в восьмом вагоне, а после переместился в шестой вагон, где он устроил пожар. Хаттори позднее заявил, что разлил и поджег жидкость для зажигалок.

Количество пострадавших, по уточненным данным, достигло 17 человек. Серьезно пострадал пожилой мужчина, после удара ножом в грудь он находится в критическом состоянии. У остальных 16 пострадавших легкие травмы, отравление дымом.

По данным полиции, Хаттори упомянул об августовском инциденте в пригородном поезде Odakyu Electric Railway в Токио. Тогда мужчина ранил ножом десять пассажиров на фоне усиленных мер безопасности во время Олимпийских игр в Токио, напоминает Kyodo.

Япония Токио

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