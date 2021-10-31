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Мужчина напал на пассажиров метро в пригороде Токио

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Нападение с ножом на пассажиров поезда метро совершено в воскресенье в западном пригороде Токио, есть пострадавшие, некоторые - в тяжелом состоянии, сообщает японский телеканал NHK.

Мужчина, которому, предположительно, около 20 лет, также разлил в вагоне воспламеняющуюся жидкость и поджег ее. Он задержан, о мотивах его действий не сообщается.

По данным NHK, пострадали по меньшей мере шесть человек. Между тем Kyodo сообщает, что пострадавших 15. Кроме того, по данным агентства, нападавший использовал соляную кислоту.

Происшествие вызвало панику среди пассажиров. На фотографиях с места происшествия видно, как люди пытаются выбраться из вагонов на платформе через окно.

В воскресенье в Японии проходят выборы в палату представителей - нижнюю палату парламента страны.

Япония Токио

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