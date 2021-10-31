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NYT сообщила о негласных переговорах США и России по кибербезопасности

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Серия переговоров по кибербезопасности состоялась между США и Россией, сообщила The New York Times со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, советник Белого дома по кибербезопасности Энн Нюбергер привлекалась к серии онлайн-переговоров со своим коллегой в Кремле, но об этих переговорах широко не сообщалось.

Кроме того, пишет The New York Times со ссылкой на неназванное официальное лицо, США передали российской стороне имена и другие данные о нескольких хакерах, которые активно предпринимают кибератаки на американцев, и теперь наблюдают, приведет ли эта информация к арестам.

Газета также отмечает, что Вашингтон и Москва также ведут "самый глубокий за многие годы" диалог по контролю над вооружениями. По ее данным, официальные лица в обеих странах говорят, что переговоры пока не дали существенного результата, но помогают предотвратить выход напряженности между Россией и США из-под контроля.

Издание напоминает, что после встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве в июне между странами состоялся ряд контактов, в том числе три визита высокопоставленных представителей администрации США в Москву, а также встречи в Финляндии и Швейцарии.

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