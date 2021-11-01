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Кремль подтвердил проведение закрытых встреч с США по кибербезопасности

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле рассчитывают на продолжение контактов с США по теме кибербезопасности, эти консультации уже идут в закрытом режиме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в понедельник его попросили прокомментировать публикацию издания The New York Times о том, что РФ и США провели ряд секретных встреч, в том числе по тематике кибербезопасности.

"Мы говорили, что в продолжение духа Женевы уже состоялась целая серия российско-американских консультаций по тематике кибербезопасности", - отреагировал Песков.

"Разумеется, эти контакты осуществляются в закрытом режиме. Это - не та сфера, где излишняя публичность помогает в достижении тех результатов, которые хотели бы достигнуть в Москве и Вашингтоне", - сказал он.

"Надеемся, что эти контакты будут продолжаться", - добавил пресс-секретарь президента.

Дмитрий Песков США

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