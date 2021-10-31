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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Байден заявил о необходимости добиваться снижения цен на топливо

Он также призвал не мечтать о мгновенном переходе мира на "зеленую" энергетику

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в воскресенье не согласился с идеей, что сохранение высоких цен на нефть и горючее - это хорошо, так как подтолкнет к использованию "зеленых" энергоресурсов.

"Я не считаю хорошей идеей то, что Россия, Саудовская Аравия, другие страны, добывающие нефть, не должны наращивать добычу. Ведь людям нужно, например, как-то добираться до работы", - заявил он на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Риме.

Байден пояснил, что высокие цены на нефть и топливо - это удар по рядовым гражданам США, которые сейчас платят немалые деньги за бензин.

Комментируя тот факт, что параллельно со стартом конференции по климату COP26 США выступают за увеличение добычи нефти в мире, чтобы добиться снижения цен на этот энергоресурс, Байден объяснил, что планы его страны и ряда других государств о переходе на "зеленые" источники энергии не могут быть претворены в жизнь в одночасье.

"Мы не сможем в один миг перейти к возобновляемым источникам энергии и прекратить использовать нефть и газ. Это не рационально", - сказал он.

США Джо Байден COP26

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