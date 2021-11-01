Байден ожидал большего от России и Китая по проблеме изменения климата

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден после саммита G20 раскритиковал Россию и Китай за недостаточную, по его мнению, решимость бороться против изменения климата, передает The Hill.

"Россия и Китай по сути оказались не на высоте в том, что касается обязательств по климату. И есть основания для того, чтобы быть этим разочарованным", - заявил Байден.

Более примирительную позицию занял премьер Италии Марио Драги, чья страна организовала завершившийся в воскресенье саммит G20. Он заявил, что итальянская сторона, готовя саммит, смогла прислушаться к позициям других стран по климату, и поэтому в итоге лидеры государств смогли прийти к единой позиции.

"Мы делали это с Индией, Россией, Китаем. Похоже, что это помогло добиться успеха", - сказал он, комментируя готовность лидеров G20 сокращать вредные выбросы в атмосферу и решать проблему изменения климата.

Драги назвал нормальным то, что разные страны по-разному видят процесс борьбы против климатических изменений. В пример он привел развивающиеся страны, отмечающие, что десятилетиями вредные выбросы производили не они, а наиболее развитые государства. Поэтому развивающиеся страны не считают правильным, чтобы все в мире теперь вносили одинаковый вклад в решение проблемы климата.