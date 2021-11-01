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Джонсон выступил против открытия угольной шахты на северо-западе Англии

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон впервые высказался против открытия новой угольной шахты в графстве Камбрия на северо-западе Англии.

"Я не сторонник увеличения количества угля. Но это решать не мне, а органам, которые занимаются этим вопросам", - сказал премьер-министр в интервью "Би-би-си".

Совет графства Камбрия изначально поддерживал планы строительства нового рудника, но сейчас пересматривает свое решение. Появление шахты может создать большое количество рабочих мест и положительно повлиять на сталелитейную промышленность страны, однако шахта создаст большое количество экологических проблем, отмечает "Би-би-си".

В правительственном консультативном комитете по изменению климата заявили, что в рамках графика сокращения выбросов углекислого газа, все компании, занимающиеся производством стали, должны будут прекратить использовать уголь к 2035 году или закупить дорогостоящее оборудование для улавливания выбросов и захоронения их под землей. Также в комитете отмечают, что 85% добытого в шахте угля все равно будет идти на экспорт, что также увеличит количество выбросов.

Как сообщает издание, убежденность стран-участниц климатического саммита ООН, который начался в Глазго, в необходимости отказа от угля является одной из важнейших целей правительства Великобритании на текущей конференции.

Климатический саммит COP26 начался в Глазго 31 октября и продлится до 12 ноября. Как ожидается, в мероприятии примут участие представители из почти 200 стран.

Великобритания Англия Борис Джонсон

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