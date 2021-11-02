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Мировые лидеры договорились прекратить вырубку лесов к 2030 году

Мировые лидеры договорились прекратить вырубку лесов к 2030 году
Фото: Wolfgang Kaehler/LightRocket via Getty Images

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Более 100 мировых лидеров пообещали к 2030 году положить конец процессу исчезновению лесов, что стало первой крупной договоренностью в рамках проходящего в Глазго саммита по климату, сообщает "Би-би-си".

Среди стран, которые поддержали это решение, - Бразилия, Россия, Канада, Колумбия, США, Великобритания и Индонезия. Отмечается, что в целом на эти страны приходится около 85% леса в мире.

Договоренность включает выделение $20 млрд, часть из которых пойдет на восстановление уже пострадавших лесных территорий и борьбу с лесными пожарами.

Правительства 28 стран также обязуются прекратить вырубку лесов ради сельхозпроизводства, в частности ради производства пальмового масла, какао и сои.

По данным британских СМИ, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник на встрече, на которую соберутся мировые лидеры, чтобы обсудить проблему вырубки леса в мире, назовет достигнутую договоренность "знаковым соглашением по защите и восстановлению лесов".

"Эти важнейшие и богатейшие экосистемы - природные соборы - это легкие нашей планеты. Они чрезвычайно важны для нашего выживания", - отметит Джонсон в ходе мероприятия.

COP26 начался 31 октября в Глазго и продлится до 12 ноября. Как ожидается, в мероприятии примут участие представители из почти 200 стран.

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