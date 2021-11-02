В Афганистане запретили иностранную валюту при расчетах внутри страны

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Афганские власти запретили использование иностранной валюты для расчетов внутри страны.

"Экономическая ситуация в стране и национальные интересы требуют того, чтобы при расчетах все афганцы использовали национальную валюту - афгани", - приводят афганские СМИ выдержки из заявления представителя правительства Афганистана Забиуллы Муджахида.

По его словам, "Исламский эмират (так правительство запрещенного в России террористического движения "Талибан" называет Афганистан - ИФ) проинструктировал всех граждан, владельцев магазинов, торговцев и бизнесменов использовать впредь для расчетов афгани и категорически воздерживаться от использования иностранной валюты".

Муджахид отметил, что нарушители подвергнутся наказанию.

До нынешних пор в Афганистане для расчетов широко использовались доллары США, а регионах на границе с Пакистаном - пакистанские рупии.