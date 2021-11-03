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Жителям Афганистана разрешили снимать со своих счетов до $400 в неделю

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Центральный банк Афганистана (Da Afghanistan Bank) в среду опубликовал заявление, в котором говорится, что клиенты могут снимать со своих счетов до 400 долларов в неделю.

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"Это увеличение лимита было принято для решения проблем людей и облегчения процесса выплаты вкладов клиентов", - говорится в сообщении, которые от имени центрального банка публикуют местные СМИ.

Отмечается, что в первые недели после захвата Кабула движением "Талибан" (запрещено в РФ) снятие средств с личных счетов ограничивалось 200 долларами в неделю.

Афганистан

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