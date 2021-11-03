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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Болгария возобновила транзит российского газа в Румынию, Сербию и Венгрию после аварии

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Поставки газа через Болгарию в Румынию, Сербию и Венгрию возобновлены после завершения восстановительных работ на газопроводе "Булгартрансгаза", сообщила газотранспортная организация.

Как сообщалось, авария произошла в ночь с воскресенья на понедельник.

Поставки российского газа в регион идут по газопроводу "Турецкий поток" через Черное море, затем через Турцию попадают в Болгарию, а затем распределяются в Грецию, Румынию, Сербию, Венгрию, Хорватию, Македонию, Боснию и Герцеговину.

Морской газопровод через Черное море "Турецкий поток" проектной мощностью 31,5 млрд куб. м в 2020 году, в первый год своей работы, был загружен примерно на 43% – было транспортировано 13,51 млрд куб. м газа. В первом квартале 2021 года средняя загрузка выросла до 73%. В связи с введением дополнительных сухопутных мощностей на территории Европы –Болгарии, Сербии, Венгрии – в "Газпроме" ожидают дальнейшего роста объемов транспортировки.

Болгария Булгартрансгаз Румыния Сербия Венгрия

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