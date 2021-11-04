Эксперты допустили, что Европа зимой может рискнуть использовать буферный газ из ПХГ

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Европа, где уровень запасов газа в подземных хранилищах сейчас находится на исторически минимальном уровне (82 млрд куб. м активного газа - это 76,43% от емкости резервуаров, что на 15 процентных пунктов ниже среднего уровня за последние пять лет) в случае необходимости может использовать не только активный газ из ПХГ, но и часть буферного газа, пишут консультанты из компании Wood Mackenzie.

Такая манипуляция может иметь долгосрочный негативный эффект на производительность хранилища и его объем. Однако учитывая неординарность ситуации нынешнего отопительного сезона, правительства могут поступиться принципами ради доступности газа для отопления, допускает WoodMac.

"Подушка" буферного газа поддерживает давление в резервуаре и помогает сохранить физические характеристики хранилища. В хранилищах в соляных кавернах буферный газ составляет около 30%, в ПХГ в водяном пласте или истощенном месторождении - около 55%. Wood Mackenzie оценил объем буферного газа во всех ПХГ Европы в 150 млрд куб. м.

Эксперты консалтинговой компании полагают, что использование 10% буферного газа может и не оказать губительного воздействия на хранилища. Эта уловка может обеспечить европейскому рынку около 15 млрд куб. м газа (сопоставимо с месячным экспортом "Газпрома" в дальнее зарубежье), способна восполнить дефицит в хранилищах.

Как аргументируют аналитики, "это поможет успокоить рынки и вселит большую уверенность в том, что запасов хватит на зиму". Они также допускают, что операторы хранилищ могут воспользоваться возможностью продажи части буферного газа зимой на пике цен, чтобы потом восполнить их летом при более низких ценах.