Экс-полицейский Эрик Адамс стал вторым в истории темнокожим мэром Нью-Йорка

Эрик Адамс Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Бывший сотрудник полиции Эрик Адамс во вторник победил на выборах мэра Нью-Йорка, сообщает издание The Hill. Он стал вторым в истории афроамериканцем, ставшим мэром этого города.

"Сегодня мы празднуем, потому что завтра начнется реальная работа!", - написал новый мэр Нью-Йорка в твиттере. Он поблагодарил за поддержку всех сторонников и волонтеров.

Eric Adams, a former police captain and current Brooklyn borough president, is on the verge of being elected the 110th mayor of New York City https://t.co/TqfV8iZjBY — Bloomberg (@business) November 3, 2021

На выборах, прошедших в Нью-Йорке во вторник, представитель демократической партии США Адамс получил порядка 66% голосов. Его соперник из республиканской партии Кертис Слива получил лишь около 28% голосов. Это не стало сюрпризом, так как в Нью-Йорке в последние годы систематически голосуют за демократов.

По сообщениям The Hill, Адамс стал фаворитом на пост мэра Нью-Йорка в июле, когда сумел одержать победу на праймериз Демократической партии.

Действующий президент района Бруклин и бывший сенатор штата Адамс известен своей умеренной позицией. Также он проводил активную кампанию по расширению присутствия полиции в городе.

Адамс сменит на этом посту Билла де Блазио, который не смог баллотироваться связи с тем, что пробыл мэром два срока подряд - лимит для штата. Де Блазио в период пандемии коронавируса утратил часть популярности: при нем в городе резко уменьшилось количество рабочих мест, выросли цены на жилье, усилились проблемы в работе общественного транспорта.

Первым афроамериканцем на должности мэра Нью-Йорка был Дэвид Динкинс, он занимал этот пост с 1990 по 1993 год.