К подавшему в отставку первому вице-премьеру Украины пришли с обысками

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - У первого вице-премьера - министра экономики Украины Алексея Любченко, который накануне подал заявление об отставке, проводят следственные действия, сообщил в среду "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах, не уточнив при этом никаких деталей.

По информации СМИ, обыски у Любченко могут быть связаны с уклонением от уплаты налогов.

"Интерфакс" не располагает официальными комментариями правоохранительных органов по этому поводу.

Между тем пресс-секретарь Любченко Анастасия Политико не подтвердила информацию об обысках Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и СБУ у подавшего в отставку первого вице-премьера. "Хочу сообщить, что по месту работы в министерстве экономики Украины, а также по месту проживания первого вице-премьера - министра экономики сегодня следственные действия не происходили", - написала Политико в фейсбуке.

"Следственные действия, которые проходят сегодня в Государственной налоговой службе Украины, проводятся по обстоятельствам, выявленным и переданным в правоохранительные органы самой службой", - добавила Политико.

Парламент отправил в отставку

Верховная рада Украины в среду поддержала отставку Любченко с должности первого вице-премьера - министра экономики. За соответствующее решение проголосовали 320 народных депутатов.

Любченко занимал должность первого вице-премьер - министра экономики с 20 мая 2021 года. До этого он чуть больше года возглавлял Государственную налоговую службу, а в 2015-2020 годах был первым вице-президентом ПАО "Украгрохимхолдинг".