Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Верховная рада назначила первого вице-премьера Украины

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Верховная рада на пленарном заседании в четверг назначила экс-замглавы офиса президента Юлию Свириденко на должность первого вице-премьера - министра экономики.

За соответствующее назначение проголосовали 256 народных депутатов при необходимых 226 голосах. Свириденко сменит Алексея Любченко, которого парламент отправил в отставку 3 ноября.

Кроме того, Верховная Рада назначила Павла Рябикина министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. До этого назначения Рябикин возглавлял Государственную таможенную службу.

Рада также назначила Ирину Верещук на пост вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Верещук - депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии "Слуга народа".

35-летняя Свириденко занимала должность замглавы офиса президента с 22 декабря 2020 года, а до этого была заместителем министра экономики. На эту должность она пришла в сентябре 2019 года в команду министра Тимофея Милованова в правительстве Алексея Гончарука. С июля 2020 года она стала первым замминистра.

С 2015 года и до назначения в министерство Свириденко занимала руководящие должности в Черниговской областной госадминистрации.

Верховная рада также в четверг назначила Павла Рябикина министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. До этого назначения Рябикин возглавлял Государственную таможенную службу.

Кроме того, Рада назначила Ирину Верещук на пост вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Верещук - депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии "Слуга народа".

Верховная рада Украины Юлия Свириденко

Новости по теме

Новости

Власти Молдавии предупредили граждан о рекордных ценах на газ

Власти Молдавии предупредили граждан о рекордных ценах на газ

Минск отверг заявления Варшавы о провокациях на польско-белорусской границе

Рада одобрила назначение Резникова министром обороны Украины

Пандемия коронавируса

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 248 миллионов

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 248 миллионов

Что случилось этой ночью: четверг, 4 ноября

Иран 29 ноября вернется к переговорам по ядерной сделке в Вене

Иран 29 ноября вернется к переговорам по ядерной сделке в Вене

Российская Positive Technologies попала под санкции Минторга США

ВОЗ разрешила экстренное применение индийской вакцины от COVID Covaxin

ВОЗ разрешила экстренное применение индийской вакцины от COVID Covaxin
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });