Верховная рада назначила первого вице-премьера Украины

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Верховная рада на пленарном заседании в четверг назначила экс-замглавы офиса президента Юлию Свириденко на должность первого вице-премьера - министра экономики.

За соответствующее назначение проголосовали 256 народных депутатов при необходимых 226 голосах. Свириденко сменит Алексея Любченко, которого парламент отправил в отставку 3 ноября.

Кроме того, Верховная Рада назначила Павла Рябикина министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. До этого назначения Рябикин возглавлял Государственную таможенную службу.

Рада также назначила Ирину Верещук на пост вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Верещук - депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии "Слуга народа".

35-летняя Свириденко занимала должность замглавы офиса президента с 22 декабря 2020 года, а до этого была заместителем министра экономики. На эту должность она пришла в сентябре 2019 года в команду министра Тимофея Милованова в правительстве Алексея Гончарука. С июля 2020 года она стала первым замминистра.

С 2015 года и до назначения в министерство Свириденко занимала руководящие должности в Черниговской областной госадминистрации.

Верховная рада также в четверг назначила Павла Рябикина министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. До этого назначения Рябикин возглавлял Государственную таможенную службу.

Кроме того, Рада назначила Ирину Верещук на пост вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Верещук - депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии "Слуга народа".