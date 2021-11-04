Верховная рада назначила первого вице-премьера Украины
Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Верховная рада на пленарном заседании в четверг назначила экс-замглавы офиса президента Юлию Свириденко на должность первого вице-премьера - министра экономики.
За соответствующее назначение проголосовали 256 народных депутатов при необходимых 226 голосах. Свириденко сменит Алексея Любченко, которого парламент отправил в отставку 3 ноября.
Кроме того, Верховная Рада назначила Павла Рябикина министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. До этого назначения Рябикин возглавлял Государственную таможенную службу.
Рада также назначила Ирину Верещук на пост вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Верещук - депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии "Слуга народа".
35-летняя Свириденко занимала должность замглавы офиса президента с 22 декабря 2020 года, а до этого была заместителем министра экономики. На эту должность она пришла в сентябре 2019 года в команду министра Тимофея Милованова в правительстве Алексея Гончарука. С июля 2020 года она стала первым замминистра.
С 2015 года и до назначения в министерство Свириденко занимала руководящие должности в Черниговской областной госадминистрации.
Верховная рада также в четверг назначила Павла Рябикина министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. До этого назначения Рябикин возглавлял Государственную таможенную службу.
Кроме того, Рада назначила Ирину Верещук на пост вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Верещук - депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии "Слуга народа".