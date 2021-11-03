Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

ВОЗ разрешила экстренное применение индийской вакцины от COVID Covaxin

ВОЗ разрешила экстренное применение индийской вакцины от COVID Covaxin
Фото: Nasir Kachroo/NurPhoto via Getty Images

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду одобрила использование в экстренном порядке вакцины Covaxin, разработанной индийской компанией Bharat Biotech.

"ВОЗ разрешила экстренное применение Covaxin, дополнив расширяющийся список вакцин, одобренных ВОЗ для предотвращения заражения COVID-19", - говорится в сообщении международной организации в твиттере.

Эксперты пришли к выводу, что вакцина "соответствует стандартам ВОЗ по защите от COVID-19", а "польза от ее применения намного превосходит риски".

Согласно ВОЗ, вакцину рекомендовано применять среди людей старше 18 лет и вводить ее двумя дозами с интервалом в четыре недели.

Между тем, в ВОЗ отметили, что пока данных об исследовании данной вакцины среди беременных женщин "недостаточно, чтобы оценить безопасность вакцины или ее эффективность во время беременности".

Летом этого года Bharat Biotech сообщала, что ее вакцина против коронавируса COVID-19 показала эффективность 77,8% по итогам третьей фазы клинических испытаний.

Ранее эта вакцина получила разрешение на применение в экстренных ситуациях в ряде стран, в том числе в Бразилии и самой Индии.

ВОЗ Индия коронавирус Covaxin

Новости

Российская Positive Technologies попала под санкции Минторга США

Украинская Рада оправила в отставку министра обороны Тарана

Diageo построит в Китае первый завод по выпуску солодового виски

Пандемия коронавируса

ВОЗ сообщила, что заболеваемость COVID растет в Европе пятую неделю подряд

Экс-полицейский Эрик Адамс стал вторым в истории темнокожим мэром Нью-Йорка

Экс-полицейский Эрик Адамс стал вторым в истории темнокожим мэром Нью-Йорка

Противники вакцинации перекрывают улицы в центре Киева

Ученые из США нашли антитело, способное противостоять разным коронавирусам

Ученые из США нашли антитело, способное противостоять разным коронавирусам

Что случилось этой ночью: среда, 3 ноября

Постпред КНР ответил Байдену, что лозунги не решат проблемы климата

Постпред КНР ответил Байдену, что лозунги не решат проблемы климата
Пандемия коронавируса

В Китае зарегистрирован новый всплеск распространения коронавируса

В Китае зарегистрирован новый всплеск распространения коронавируса
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });