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ВОЗ встревожила ситуация с COVID-19 в Европе

ВОЗ встревожила ситуация с COVID-19 в Европе
В отделении интенсивной терапии COVID-19 в муниципальной больнице Дрездена в Германии
Фото: Robert Michael/picture alliance via Getty Images

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Темпы распространения коронавируса COVID-19 в Европе вызывают обеспокоенность, заявил в четверг директор европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"Мы вновь оказались в эпицентре", - цитирует его французская газета Le Figaro.

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"Нынешний ритм передачи инфекции в 53 странах европейского региона вызывает немалую тревогу, - добавил Клюге. - Если тенденция не изменится, то к февралю можем получить еще 500 тыс. смертей, связанных с COVID-19".

В ВОЗ считают, что ухудшение ситуации с коронавирусом в Европе вызвано комбинацией таких факторов, как недостаточный процент вакцинированных людей и ослабление ограничительных мер.

В итоге, по данным европейского бюро ВОЗ, за неделю в странах Европы количество госпитализаций, вызванных коронавирусом, выросло более, чем в два раза.

Накануне ВОЗ в еженедельном эпидемиологическом бюллетене сообщала, что Европа на протяжении пяти недель остается единственной частью света, где количество новых случаев COVID-19 продолжает расти.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Европа Коронавирус ВОЗ

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