РФ и Китай представили в СБ ООН проект резолюции о частичной отмене санкций против КНДР

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В СБ ООН представлен российско-китайский проект резолюции о частичной отмене санкций против КНДР. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"29 октября Россия и Китай представили членам безопасности ООН проект политико-гуманитарной резолюции в отношении Северной Кореи, его суть – внесение корректив в международный санкционный режим в гуманитарной сфере и иных гражданских областях, не связанных с северокорейской ядерной программой", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она напомнила, что РФ неоднократно заявляла о необходимости пересмотра ограничений в отношении Пхеньяна с учетом предпринятых КНДР с 2018 года шагов на треке денуклеаризации, в том числе соблюдения моратория на ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет.

"Убеждены, что принятие резолюции поможет восстановить доверие среди вовлеченных государств, послужит стимулом для реанимации многостороннего политического диалога, который является единственным путем комплексного урегулирования проблем Корейского полуострова. Кроме того, российско-китайский документ нацелен на содействие международным усилиям по помощи КНДР в борьбе с новой коронавирусной инфекцией", - отметила Захарова.

"СБ ООН должен адекватно отреагировать на тот факт, что решительное, но предвзятое во многом и выходящее за необходимые масштабы расширительное толкование некоторыми странами его решений, наносит удар системе здравоохранения Северной Кореи. Мы открыты к работе над текстом проекта резолюции и ожидаем конструктивных предложений со стороны коллег по Совбезу. Мы надеемся, они также заинтересованы в мобилизации гуманитарной помощи населению КНДР без каких-либо предварительных условий и скорейшем возобновлении переговорного процесса на полуострове", - подчеркнула официальный представитель российского МИД.