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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В США заявили, что готовы оказать гуманитарную поомощь КНДР

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - США обеспокоены данными о сложной гуманитарной ситуации в Северной Корее и готовы участвовать в решении этой проблемы, заявил в четверг представитель госдепа Нед Прайс.

Он отметил, что США готовы поддержать жителей КНДР, несмотря на разногласия с Пхеньяном.

Прайс также напомнил, что США призывают все страны реализовать санкции ООН в отношении КНДР.

"Мы сохраняем приверженность нашим санкциям и призываем всех членов ООН выполнить их санкционные обязательства в соответствии с резолюциями совета безопасности ООН, чтобы ограничить возможности КНДР по приобретению ресурсов и технологий, нужных для их угрожающих и незаконных программ по разработке оружия массового поражения и баллистических ракет", - сообщил представитель госдепа.

Прайс отметил, что целью США является полное избавление от ядерного оружия на корейском полуострове.

Ранее Россия и Китай представили членам безопасности ООН проект резолюции в отношении Северной Кореи с целью скорректировать международные санкции против Пхеньяна в гуманитарной сфере и иных гражданских областях, не связанных с северокорейской ядерной программой.

В августе агентство Associated Press сообщало, что КНДР из-за недостатка продовольствия была вынуждена задействовать запасы риса, предназначенные для военных на случай боевых действий.

США КНДР Нед Прайс

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