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Российская Positive Technologies попала под санкции Минторга США

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Министерство торговли США сообщило, что добавило российскую IT-компанию Positive Technologies и еще три других компании в список структур, против которых применяются экспортные ограничения в связи с их деятельностью, вредящей безопасности США.

По данным ведомства, Positive Technologies и сингапурская Computer Security Initiative Consultancy PTE. LTD. за продажу киберсредств, которые можно использовать для незаконного проникновения в информационные системы и для создания угроз приватности и безопасности физических лиц и организаций по всему миру.

Также в список включены две компании из Израиля.

"США привержены энергичному использованию механизмов экспортного контроля с целью привлекать к ответственности компании, которые разрабатывают, торгуют и используют технологии для проведения вредоносной активности, которая угрожает кибербезопасности членов гражданского общества, диссидентов, правительственным служащим и организациям - здесь и за рубежом", - приводятся в заявлении слова главы Минторга США Джины Раймондо.

В документе уточняется, что данный список - это инструмент, используемый Бюро промышленности и безопасности Минторга для ограничений экспорта, реэкспорта и передачи предметов, подпадающих под Правила контроля над экспортом США, физическим и юридическим лицам, деятельность которых в то или иное время может представлять угрозу "национальной безопасности или интересам внешней политики США". В заявлении отмечается, что Бюро вводит в отношении четырех компаний, включая Positive Technologies, лицензионные требования при приобретении товаров из перечня предметов, к которым применяются Правила контроля над экспортом, и каких-либо исключений при этом нет.

Positive Technologies США Минторг

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