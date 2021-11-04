Российская Positive Technologies не увидела угроз для бизнеса из-за новых санкций США

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Российский разработчик решений в области информационной безопасности АО "Позитив Текнолоджиз" (Positive Technologies) не считает угрозой для своего бизнеса включение компании в список структур, против которых применяются экспортные ограничения в связи с их деятельностью, вредящей безопасности США, говорится в заявлении на сайте Positive Technologies.

"Сообщение Минторга США (о включении компании в названный список - ИФ) не является новым событием, а более ранние аналогичные заявления не имеют практически никакого эффекта для нашего бизнеса. Все наши планы по развитию бизнеса, выпуску новых технологий, выполнению обязательств перед клиентами и партнерами и, в частности, выходу на публичный рынок, будут реализованы в неизменном виде", - заявили компании.

Гендиректор Positive Technologies Денис Баранов отметил, что "санкционные риски нами были отыграны ранее, и сейчас они для нас дополнительных угроз не несут".

"Мы осознаем, что санкции - это риск, которому подвержена любая высокотехнологичная компания, выделяющаяся на мировом рынке, и чем больше успех, тем выше давление. В нашем случае этот риск уже свершился, то есть перестал быть таковым еще в первые месяцы этого года. Мы не ощущали и не ощущаем сколько-нибудь значимого влияния этого события на наш бизнес: подавляющая доля нашей выручки (97%) сосредоточена в России и странах СНГ, органический ее рост составляет в среднем около 40% ежегодно, и на данный момент санкции не влияют на динамику", говорится в заявлении Positive Technologies.

В среду Министерство торговли США добавило Positive Technologies и еще три других компании в список структур, против которых применяются экспортные ограничения в связи с их деятельностью, вредящей безопасности США. В Минторге США заявили, что кибервозможности этих компаний использовались для получения несанкционированного доступа к информационным системам и что они угрожали приватности и безопасности пользователей по всему миру.

В документе уточняется, что данный список - это инструмент, используемый Бюро промышленности и безопасности Минторга для ограничений экспорта, реэкспорта и передачи предметов, подпадающих под Правила контроля над экспортом США, физическим и юридическим лицам, деятельность которых в то или иное время может представлять угрозу "национальной безопасности или интересам внешней политики США". В заявлении отмечается, что Бюро вводит в отношении четырех компаний, включая Positive Technologies, лицензионные требования при приобретении товаров из перечня предметов, к которым применяются Правила контроля над экспортом, и каких-либо исключений при этом нет.

Это не первое включение Positive Technologies в санкционные списки США. Так, в апреле текущего года Минфин США внес в "черный список" шесть российских компаний, включая Positive Technologies. Эти компании, по утверждению ведомства, предоставляют поддержку киберпрограммам российских разведывательных служб.

Введенные санкции предусматривают, что вся собственность и интересы в собственности указанных выше структур или в их владении заблокированы. Кроме того, "любые объекты, которые прямо или косвенно принадлежат на 50 или более процентов одному или нескольким заблокированным лицам, также блокируются".

АО "Позитив Текнолоджиз" основано в 2007 году, ее основным бенефициаром является основатель и гендиректор Юрий Максимов.

По итогам 2020 года выручка Positive Technologies составила 5,6 млрд рублей, увеличившись на 55% по отношению к 2019 году. За последние пять лет средний рост компании составил 41%, отмечается в релизе компании.

В марте "Коммерсантъ" сообщал, что Positive Technologies планирует провести IPO на Московской бирже. По данным издания, компания планирует разместить на бирже около 10% акций, что может соответствовать $200-300 млн, если стоимость компании составит $2-4 млрд к концу 2021 году.