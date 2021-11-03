В МИД РФ сочли, что Китай ответственно относится к климатической повестке

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В Москве расценивают позицию Китая по климату как конструктивную, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По нашим оценкам, китайская сторона ответственно относится к вопросам климатической повестки", - сказала она в среду на брифинге в Москве.

Она напомнила, что ранее президент США Джо Байден выступил с критикой в адрес Китая по поводу его "безответственного" отношения к климатической повестке.

Как подчеркнула Захарова, "время не для взаимных выпадов, а для совместной работы на дипломатическом треке".

"Российская Федерация, в отличие от американских партнеров, активно и, подчеркиваю, последовательно выполняет свои обязательства по рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижскому соглашению", - отметила дипломат.

"Странно слышать подобные вещи от американской стороны, учитывая ту абсолютно несистемную и хаотичную их политику, которую Вашингтон ведет на этом направлении", - добавила Захарова.

Она также подчеркнула, что "перечень реализованных наших страной мер и объемен, и всеобъемлющ".