Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Кремль в ответ на критику Байдена отметил последовательность РФ в вопросах климата

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле не согласны с обвинениями президента США Джо Байдена в том, что Россия не внесла достаточный вклад в конференцию по изменению климата в Глазго, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В миреБайден раскритиковал РФ и Китай за позицию на COP26Байден раскритиковал РФ и Китай за позицию на COP26Читать подробнее

"С подобной постановкой вопроса мы не согласны. Климатические действия России не имеют своей целью быть приуроченными к какому-то мероприятию. Мы, конечно, не умаляем значения мероприятия в Глазго, но действия России по климату носят последовательный и очень серьезный продуманный характер", - сказал Песков журналистам, комментируя соответствующее заявление Байдена.

Он рассказал, что Россия принимает меры в плане борьбы с лесными пожарами, меры по диверсификации энергобаланса. "Наш энергобаланс гораздо более зеленый, чем энергобаланс многих стран", - заметил Песков.

"Россия как раз занимает весьма и весьма ответственную позицию. У нас сформулированы перспективные конкретные планы работы на этом направлении. В данном случае, скорее всего, все это не было доложено президенту США, когда он говорил о неучастии России", - добавил он.

Песков рассказал, что в Глазго была представлена российская делегация в лице вице-премьера РФ Алексея Оверчука и советника президента Руслана Эдельгериева. По словам пресс-секретаря, они принимали самое активное участие в конференции.

Ранее президент США заявил, что Россия и Китай совершили ошибку, так как не внесли достаточный вклад в конференцию по изменению климата COP26.

"Честно говоря, я думаю, что для Китая было большой ошибкой не появиться на COP26 (председатель КНР Си Цзиньпин не прилетел на конференцию - ИФ). То же относится и к России", - сказал Байден на пресс-конференции на COP26 во вторник.

По его словам, единственное и основное, что привлекает внимание мира - это проблема климата. "Везде... от Исландии до Австралии, и это огромная проблема", - сказал Байден.

"А они (Китай - ИФ) устранились. То же касается и Путина, России. Тундра горит, действительно горит. У них серьезная климатическая проблема, а они молчат, когда речь заходит о том, чтобы что-то с этим делать", - отметил президент США.

Песков, в свою очередь, заметил, что горит не только тундра, но и леса в Калифорнии, Турции и в других странах мира. " Это как раз в том числе те самые последствия изменения климата, с которыми мы сталкиваемся", - сказал он.

Представитель Кремля отметил, что Россия сталкивается по некоторым параметрам даже с более серьезными вызовами из-за изменения климата.

Джо Байден

Новости по теме

Новости

Число жертв отправления метиловым спиртом в Свердловской области выросло до 35

Instagram заблокировал страницу правительства Севастополя

Минсельхоз распределит квоты на экспорт зерна по образцу прошлого года

Минсельхоз распределит квоты на экспорт зерна по образцу прошлого года
Пандемия коронавируса

Режим нерабочих дней продлили в Челябинской области до 12 ноября

Организатора "Русского марша" арестовали на 10 суток за неповиновение полиции

ГИБДД проведет массовые проверки в ноябрьские праздники

ГИБДД проведет массовые проверки в ноябрьские праздники

В Кремле сообщили о целесообразности общения Путина и Байдена

В Кремле заявили, что решения о продлении нерабочих дней не принимали

В Кремле заявили, что решения о продлении нерабочих дней не принимали

В России за сутки умерли 1 189 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 1 189 пациентов с COVID-19

The Lancet опубликовал исследование о хорошем иммунном ответе после "Спутника Лайт"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });