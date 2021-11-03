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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Американский военачальник не увидел агрессии в действиях РФ у границ с Украиной

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - США не считают агрессивными действия российских военных близ границ с Украиной, заявил в среду глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

"То, что мы наблюдаем, - это значительное количество военных передвижений на российской стороне близ границ с Украиной. Надо сказать, в них нет ничего открыто агрессивного. Мы наблюдали это и раньше", - заявил Милли на форуме по вопросам безопасности Aspen.

По словам Милли, российские войска каждый год проводят крупные военные учения. "Например, в прошлом апреле Россия провела весьма масштабные военные учения с участием около 50 тысяч военных", - добавил Милли.

При этом он добавил, что Вашингтон "пока что не знает, что означают эти учения", и продолжает следить за ситуацией в этом регионе.

Ранее на этой неделе представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США обратят внимание на любые агрессивные действия на границе РФ и Украины в случае их возникновения. При этом он отказался строить предположения о предполагаемых намерениях российской стороны.

Газета The Washington Post обнародовала данные о якобы "возобновлении передвижений российских войск возле украинской границы". В публикации говорится, что в последнее время в социальных сетях появились видеоролики, показывающие "российские военные поезда и автоколонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России".

В свою очередь министерство обороны Украины опровергло распространившуюся в СМИ информацию о возобновлении наращивания группировок вооруженных сил РФ вблизи украинской границы после завершения российско-белорусских учений "Запад 2021".

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