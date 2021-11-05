В Пентагоне заявили, что США следят за активностью РФ на границе с Украиной

Вашингтон призывает Россию прояснить ее намерения

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В Вашингтоне продолжают наблюдать за активностью российских военных на границе с Украиной, сообщил в пятницу на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

"Мы продолжаем консультироваться с союзниками и партнерами по этой теме", - сказал он.

"Я не могу говорить о намерениях России, я не могу вдаваться в детали оценок разведки, но я отмечу, что любые действия России, направленные на эскалацию или агрессию, будут серьезно беспокоить США", - добавил Кирби.

Он также сообщил, что США призывают Россию "быть более ясной в ее намерениях" на границе с Украиной.

При этом, отвечая на уточняющий вопрос журналиста, в чем состоит необычность этой активности, представитель Пентагона отметил ее масштабность. "Речь идет масштабности, о размерах подразделений", - подчеркнул Кирби.

На этой неделе газета The Washington Post обнародовала данные о якобы "возобновлении передвижений российских войск возле украинской границы". В публикации говорится, что якобы в последнее время в соцсетях появились видеоролики, показывающие "российские военные поезда и автоколонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России". Позднее американская газета Politico опубликовала спутниковые фотографии, которые, по ее мнению, подтверждают, что РФ якобы сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной. 3 ноября, глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что США не считают агрессивными действия российских военных близ границ с Украиной. По словам Милли, российские войска каждый год проводят крупные военные учения. При этом он добавил, что Вашингтон "пока что не знает, что означают эти учения", и продолжает следить за ситуацией в этом регионе.