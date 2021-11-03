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Патриарх Варфоломей во второй раз госпитализирован в США

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Патриарх Константинопольский Варфоломей во второй раз за время визита в США вынужден отправиться в американскую больницу для прохождения дополнительных медицинских обследований, пишут в среду западные СМИ.

Как сообщила константинопольская архиепископия Америки, 81-летний патриарх был доставлен в больницу "Маунт-Синай" в Нью-Йорке для проведения ангиограммы - исследования кровеносных сосудов. Диагностика поможет определить, нужно ли ему устанавливать стент.

24 октября в начале своего визита в США патриарх Варфоломей провел ночь в больнице Вашингтона. Однако на следующий день он почувствовал себя лучше и встретился с президентом Джо Байденом в Белом доме.

Патриарх Варфоломей США

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