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США выделят $25 млн на расширение доступа ряда стран к безопасной ядерной энергии

Среди участников инициативы - Украина, Польша, Румыния

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Американская администрация объявила в среду на конференции COP26 о выделении $25 млн на инициативу Nuclear Futures Package, предусматривающую расширение доступа ряда стран к безопасной ядерной энергетике, говорится в пресс-релизе Госдепа США.

Согласно заявлению, инициативу представила замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

"В рамках Nuclear Futures Package США с удовольствием в том числе сотрудничают с Польшей, Кенией, Украиной, Бразилией, Румынией и Индонезией ради поддержки в выполнении их задач в ядерной сфере", - отмечается в пресс-релизе.

В заявлении поясняется, что финансовые средства направляются на развитие технологий получения ядерной энергии безопасным способом, демонстрацию потенциала термоядерной энергетики на пути перехода к экологически чистой энергии, развитие реакторов малой мощности. Работа США с другими странами в этой области касается в том числе технического сотрудничества, научных исследований, визитов на различные объекты, обследования имеющихся технических возможностей.

"Nuclear Futures Package подчеркивает активную приверженность США инновациям в энергетике и ядерных технологиях в качестве важного компонента по достижению глобальных целей в сфере климата", - отмечается в документе.

Отмечается, что в этой инициативе, помимо Госдепа США, участвуют Агентство США по торговле и развитию, а также Минторг и Минэнерго США.

США Украина Польша Румыния

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