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Более 40 стран взяли на себя обязательства по сокращению использования угля

Более 40 стран взяли на себя обязательства по сокращению использования угля
Фото: George Frey/Getty Images

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Более 40 стран подписали в ходе конференции ООН по климату (COP26) декларацию о прекращении финансирования новых угольных электростанций, а также закрытии существующих станций - в развитых странах в 2030-х гг., в развивающихся - в 2040-х гг.

В число стран-подписантов вошли такие крупные потребители угля, как Польша, Вьетнам, Индонезия, Чили. В то же время пока не участвуют в пакте крупнейшие потребители угля - Китай, США, Индия, Австралия, свидетельствует информация на сайте конференции.

Соглашение касается угольных электростанций, на которых не применяются технологии улавливания выбросов углекислого газа.

Великобритания, хозяйка конференции, сделала вопрос о сокращении использования угля одним из центральных в ходе подготовки конференции. Сжигание угля считается важнейшим источником парниковых газов в мире.

ООН COP26

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