Госдеп счел возможным быстро договориться с Ираном о возвращении в СВПД

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Американская сторона считает возможным быстро согласовать условия возвращения США и Ирана в соглашение по атому (СВПД), заявил в среду представитель госдепа Нед Прайс.

"Если Иран серьезно подойдет к работе, то процесс можно завершить относительно быстро", - сказал он на брифинге.

По словам Прайса, сторонам после возобновления переговоров по СВПД в Вене 29 ноября останется решить "сравнительно небольшое количество проблем".

В то же время представитель госдепа предупредил, что "время, которое есть для этого, не вечно".

Он подчеркнул, что следить за ходом переговоров в Вене между Ираном и международными посредниками будет спецпосланник США Роберт Мэлли.

Ранее в среду замглавы МИД Ирана Али Бакери-Кани сообщил, что Тегеран вернется к переговорам по СВПД в Вене 29 ноября. Эту дату подтвердили внешнеполитическая служба ЕС и постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Иранская ядерная сделка

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение (СВПД), согласно которому Тегеран должен допускать на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

С апреля по июнь этого года Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. Затем переговоры приостановились: иранские официальные лица заявляли, что Тегеран будет готов продолжить переговоры после инаугурации в начале августа нового президента Ирана Ибрахима Раиси и формирования нового правительства.

На церемонии инаугурации 5 августа новый президент Ирана Раиси заявил, что Тегеран готов к переговорам и поддержит дипломатические инициативы при условии отмены США антииранских санкций.

США и страны Европы неоднократно призывали Тегеран как можно скорее вернуться к переговорам. Вашингтон предупреждал, что в противном случае рассмотрит альтернативные варианты решения иранской ядерной проблемы.

В Тегеране в свою очередь заявляли, что выбирают наиболее подходящую модель ведения дальнейших переговоров по возвращению в соглашение по атому. В начале октября в МИД Ирана сообщали, что ожидают возобновления ядерных переговоров с мировыми державами к началу ноября. Позднее там заявили, что Тегеран согласился возобновить переговоры по иранской ядерной программе до конца ноября.

Замглавы МИД Ирана Али Багери в ходе визита в Москву заявлял, что Тегеран будет проводить новые переговоры только с целью отмены репрессивных и незаконных санкций США.