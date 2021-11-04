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КНР и РФ призвали стороны переговоров по СВПД учитывать интересы друг друга

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Для достижения успеха на венских переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) необходимо, чтобы все стороны переговорного процесса учитывали интересы друг друга, подчеркнули заместители глав МИД Китая Ма Чжаосюй и России Сергей Рябков.

"Обе стороны подчеркнули, что (...) все стороны должны уважать и учитывать интересы друг друга, занимать гибкую и прагматичную позицию и содействовать скорейшему возвращению всеобъемлющего соглашения (СВПД - ИФ) в правильное русло", - говорится в сообщении о телефонной беседе дипломатов на сайте китайского МИДа.

Они отметили, что "нынешняя ситуация в ядерной области в Иране находится на важном этапе", и в этих условиях "все стороны должны работать сообща".

Китай и Россия "договорились продолжать укреплять стратегическое сотрудничество и совместно продвигать процесс политико-дипломатического урегулирования иранской ядерной проблемы", информирует китайский МИД.

29 октября Рябков обсудил перспективы международных усилий по восстановлению СВПД с заместителем министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни. Багери является главным иранским переговорщиком по восстановлению СВПД.

Накануне замглавы МИД Ирана сообщил, что Тегеран вернется к переговорам по СВПД в Вене 29 ноября. Эту дату подтвердили внешнеполитическая служба ЕС и постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Американская сторона считает возможным быстро согласовать условия возвращения США и Ирана в соглашение по атому, "если Иран серьезно подойдет к работе", заявил в среду представитель госдепа США Нед Прайс. По его словам, сторонам после возобновления переговоров по СВПД в Вене 29 ноября останется решить "сравнительно небольшое количество проблем".

В то же время представитель госдепа предупредил, что "время, которое есть для этого, не вечно".

С апреля по июнь этого года Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. Переговоры были поставлены на паузу на время президентских выборов в Иране и формирования нового иранского правительства.

СВПД

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение - совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной сделке, согласно которому республика должна допускать на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций.

Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

Китай Россия Иран СВПД

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