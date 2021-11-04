NYT узнала об аресте в США российского аналитика, искавшего компромат на Трампа

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Федеральные власти США арестовали российского аналитика Игоря Данченко, который в 2016 году участвовал в поисках компрометирующей информации о связях Дональда Трампа с Россией, пишет в четверг The New York Times со ссылкой на источники.

Газета поясняет, что Данченко был важным источником информации для Кристофера Стила, собиравшего перед выборами 2016 года компромат на Трампа. Впоследствии выяснилось, что досье Стила содержит много непроверенной и неточной информации о Трампа. Эти данные в свое время использовались оппонентами-демократами экс-президента США. Выдержки из досье активно публиковали американские СМИ, основная часть которых выступала против Трампа.

Арест произвели в рамках расследования, проводимого спецпрокурором Джоном Даремом. Они начал работу еще при администрации Трампа. Задача спецпрокурора - выяснить, не было ли нарушений при проведении властями США расследования в отношении предполагаемых связях Трампа с Россией. Пока что Дарем не добился существенных успехов. Тем не менее, он продолжает работу, так как по действующим правилам Минюст США и после ухода Трампа от власти не имеет право остановить расследование.

The New York Times утверждает, что Данченко был "первостепенным" источником информации для Стила.

Власти США пока не комментирую сообщения об аресте россиянина. Источники газеты пояснили, что официально об аресте еще не объявлено.

Проживающий в США Данченко давно попал в поле зрения американских следователей: следователи ФБР допросили его еще в 2017 году.