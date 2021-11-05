Аналитика из РФ, искавшего компромат на Трампа, могут осудить на срок до пяти лет

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Российский аналитик Игорь Данченко, обвиненный в даче ложных показаний по поводу своего участия в операции по сбору компромата на экс-президента США Дональда Трампа, может быть приговорен к максимум пяти годам тюрьмы, если суд признает его виновным, пишет The Washington Times.

Газета отмечает, что Данченко также грозит штраф в $25 тысяч за каждый из пяти пунктов обвинения.

В четверг Данченко впервые предстал перед судом в штате Вирджиния. Его адвокат хотел было сообщить, что его подзащитный не признаёт себя виновным, однако в суде напомнили, что этот вопрос будет рассматриваться позже, на других слушаниях.

Сторона обвинения заявила, что не возражает против того, чтобы обвиняемый, ожидая суда, оставался на свободе. При этом в прокуратуре настояли на том, чтобы он носил электронный браслет. Представитель прокуратуры мотивировал это тем, что у аналитика есть родственники в России "и доходы из-за рубежа, источники которых неизвестны".

Американские СМИ отмечают, что в итоге судья согласилась оставить Данченко на свободе в обмен на залог в $100 тысяч Ожидается, что позже ему доставят электронный браслет, который ему нужно будет носить.

Ранее СМИ США сообщили, что 43-летнего Данченко арестовали в Вирджинии по обвинению в даче ложных показаний сотрудникам правоохранительных органов, занимавшимся поиском возможных нарушений при проведении расследования о предполагаемых связях Дональда Трампа с Россией.

USA Today поясняет, что по версии следствия, Данченко не сказал правду по поводу источников информации, которую он предоставлял собиравшему компромат на Трампа в 2016 году Кристоферу Стилу.

Так, в одном из случаев Данченко заявил следователям, что ему якобы позвонил человек и рассказал на условиях анонимности, что "проходят контакты между кампанией Трампа и российскими официальными лицами. Звонивший заверял, что Кремль, возможно, поможет Трампу победить на выборах". Однако позже выяснилось, что никакого звонка не было.

Газета The New York Times поясняет, что Данченко был важным источником информации для Кристофера Стила, собиравшего перед выборами 2016 года компромат на Трампа. Впоследствии выяснилось, что досье Стила содержит много непроверенной и неточной информации о Трампе. Эти данные в свое время использовались оппонентами-демократами экс-президента США. Выдержки из досье активно публиковали американские СМИ, основная часть которых выступала против Трампа.

Арест произвели в рамках расследования, проводимого спецпрокурором Джоном Даремом. Они начал работу еще при администрации Трампа. Задача спецпрокурора - выяснить, не было ли нарушений при проведении властями США расследования в отношении предполагаемых связей Трампа с Россией. Пока что Дарем не добился существенных успехов. Тем не менее, он продолжает работу, так как по действующим правилам Минюст США и после ухода Трампа от власти не имеет право остановить расследование.

The New York Times утверждает, что Данченко был "первостепенным" источником информации для Стила.

Проживающий в США Данченко давно попал в поле зрения американских следователей: следователи ФБР допросили его еще в 2017 году. Предполагается, что именно тогда он и дал оказавшиеся ложными показания.