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В непризнанной НКР объявлен призыв в армию

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) объявлен зимний призыв в армию. Соответствующий указ подписал президент непризнанной республики Араик Арутюнян.

Зимний призыв на обязательную военную службу будет проводиться в период с января по февраль 2022 года, он будет распространяться на лиц, 18-летие которых исполнится до 31 декабря 2021 года.

В январе также будут демобилизованы лица, прошедшие обязательную военную службу.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, с 10 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе объявлено полное прекращение огня и всех военных действий.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

НКР Карабах Нагорный Карабах

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