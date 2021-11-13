Лачинский коридор закрыт после инцидента между военными Армении и Азербайджана

По данным СМИ, есть убитые и раненые

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - МВД непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщает об инциденте между армянскими и азербайджанскими военнослужащими.

"В результате инцидента между армянскими и азербайджанскими военнослужащими закрыта дорога Степанакерт-Бердзор (Лачинский коридор - ИФ). Правоохранительные органы Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ) совместно с российским миротворческим контингентом ведут переговоры с азербайджанской стороной для восстановления движения", - сообщает пресс-служба МВД непризнанной республики.

В ведомстве отметили, что детали инцидента будут предоставлены позже.

Между тем, армянское издание "Таймс" сообщает, что утром в субботу брат убитого азербайджанскими военным 8 ноября жителя Карабаха, который проводил работы на водопроводе, подъехал на такси к КПП азербайджанской стороны и бросил гранату в их направлении, после чего с азербайджанской стороны был открыт огонь.

Издание отмечает, что есть убитые и раненые.

Ранее Служба нацбезопасности непризнанной НКР сообщала, что Вооруженные силы Азербайджана обстреляли гражданских лиц, проводящих работы на водопроводе близ города Шуша, в результате чего один человек погиб, трое ранены.