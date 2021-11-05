Зеленский подписал закон о деолигархизации

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)", сообщает пресс-служба главы государства.

Документ был разработан для "обеспечения реальной трансформации государства в интересах всего общества и реализации стратегического курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию".

Согласно закону олигархом будет считаться физическое лицо, которое одновременно соответствует трем из четырех признаков: участвует в политической жизни; оказывает значительное влияние на средства массовой информации; является конечным бенефициарным собственником предприятия, которое является субъектом естественных монополий или занимает монопольное положение на рынке; подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является, превышает 1 миллион прожиточных минимумов.

Обязанность подачи декларации о контактах с олигархами или их представителями будет распространяться на всех должностных лиц, от решений которых зависит судьба общества или государственные решения.

После публикации документа начинается отсчет 6-месячного срока для полноценного введения его норм в действие.

Как отмечается в тексте закона, обнародованном на сайте парламента, он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через шесть месяцев со дня его вступления в силу.

При этом закон теряет силу через 10 лет со дня его введения в действие.